Une passagère sauvée à La Tour-de-Trême

CIRCULATION ENTRAVÉE. Ce jeudi vers 11 h 20, entre La Tour-de-Trême et Epagny, plusieurs automobilistes se sont arrêtés pour prêter main-forte à une conductrice. Sa passagère était en proie à un arrêt cardiaque. Une patrouille de police, ayant aperçu les véhicules immobilisés sur la route cantonale, s’est arrêtée et a procédé aux premiers secours. Selon la police cantonale, «les automobilistes et personnes présentes sur les lieux ont aidé les intervenants, notamment en protégeant la passagère du soleil et de la chaleur». Cette dernière a pu être réanimée et transportée à l’hôpital, ses jours ne sont maintenant plus en danger. Dans son communiqué, la police cantonale remercie toutes les personnes présentes pour leur implication. BETTY DUPASQUIER