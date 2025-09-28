Après trois mois d’absence, Rémi Bonnet est devenu champion du monde de course verticale jeudi en Espagne. Un premier sacre particulier pour le traileur de Cerniat.

GLENN RAY

COURSE DE MONTAGNE. Rémi Bonnet n’a pas manqué son retour à la compétition jeudi à Canfranc. Dans les Pyrénées espagnoles, le Gruérien de 30 ans est devenu champion du monde de course verticale. Après trois mois de repos forcé et avec seulement quinze jours d’entraînement dans les jambes. «Cette médaille d’or est une revanche sur la frustration accumulée cet été. J’avais fait de ces Mondiaux un objectif», précise le traileur de Cerniat.

«Convaincu de pouvoir jouer la gagne», Rémi Bonnet a choisi de «partir fort» sur le tracé de 6,4 kilomètres et 990 mètres de dénivelé positif. «Mes concurrents devaient penser que je…