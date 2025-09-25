«Intolérances & paralysie» aux Osses: l’humour noir pour des sujets graves

Anouk Werro dévoile ce jeudi la création qui ouvre la saison du Théâtre des Osses. Intolérances & paralysie parle d’inégalités sociales et de domination, sur un ton parfois burlesque. Rencontre.

ERIC BULLIARD

GIVISIEZ. Elles vivent ce mélange d’excitation et d’appréhension qui précède la première. D’impatience, aussi, à l’idée de découvrir les retours du public. L’autrice et metteure en scène Anouk Werro et sa complice scénographe Fleur Bernet se préparent à lancer la saison du Théâtre des Osses: Intolérances & paralysie se joue dès ce jeudi à Givisiez et jusqu’au 12 octobre.

La pièce se fonde sur une rencontre inattendue. Deux mondes qui se retrouvent et se confrontent. Un soir, dans la banlieue de Londres, Louise rentre dans la belle maison où elle vit en colocation. Derrière la porte…