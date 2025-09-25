«Les soeurs seasons» de Rick Remender et Paul Azaceta: quatre saisons en enfer

BANDE DESSINÉE

Rick Remender et Paul Azaceta

LES SŒURS SEASONS

Urban Comics

Il y a dix ans, les sœurs Seasons perdaient leurs parents richissimes. Depuis, elles ont connu des destins très différents: Summer est une top-modèle égocentrique, Autumn une journaliste aventurière, Winter une artiste torturée et Spring endosse l’uniforme de jeune factrice. Après un événement étonnant arrivé à Néo-Caire en cette année 1924, Autumn disparaît. Sa dernière lettre met en garde ses trois sœurs d’un danger les concernant, sans rien préciser. Ajoutez à cela de la magie sous-jacente, un cirque très inquiétant, un miroir au pouvoir mystérieux et vous obtiendrez le nouvel univers imaginé par le scénariste Rick Remender.

L’Américain annonçait d’ailleurs vouloir rendre hommage à travers cette série à la fois à…