«Palmer dans le rouge» de René Pétillon et Manu Larcenet: un assemblage de talents

BANDE DESSINÉE

René Pétillon et Manu Larcenet

PALMER DANS LE ROUGE

Dargaud

Avec le décès de son créateur en 2018, le détective Jack Palmer s’est retrouvé sur la touche, à la retraite pour ainsi dire. Pourtant, en rangeant ses affaires, la famille de René Pétillon retrouva un scénario achevé, avec des dialogues ciselés et tout ce qu’il faut, n’attendant que la patte d’un dessinateur capable de se fondre dans les cases de ce personnage né au début des années 1970. La proposition en a été faite à Manu Larcenet, dont le travail était apprécié par Pétillon. Sortant de deux ans de travail sur le très sombre La route, il accepta avec entrain de plonger dans un récit humoristique, écrit par un auteur qu’il aime. Une rencontre inattendue et posthume, qui ressemble au final à un assemblage…