Au FC Haute-Gruyère, la défaite face à La Tour n'entache pas le bon début de saison

Dans le derby gruérien de 2e ligue face à La Tour/Le Pâquier (3-1), Haute-Gruyère a subi samedi sa deuxième défaite de la semaine. Pas de quoi gâcher le bon début de saison de la formation de l’Intyamon.

MAËVA CARREL

FOOTBALL. Fin de semaine compliquée pour le FC Haute-Gruyère. Samedi soir, pour leur troisième match en sept jours, les footballeurs entraînés par Csaba Vigh se sont inclinés 3-1 sur le terrain du FC La Tour/Le Pâquier. Malgré une belle résistance en première mi-temps, ils se sont assez vite fait déborder par une équipe touraine mieux organisée. Les visiteurs ont essuyé ainsi leur deuxième défaite de la semaine, après celle de samedi passé face à Domdidier. Cela trois jours après avoir battu Châtel-Saint-Denis.

Pour leur entraîneur, la fatigue est l’une des causes de l’échec du…