Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

6e journée

VALENTIN THIÉRY

Défait par Young Boys M21 le week-end passé (3-4), le FC Bulle va à Bavois ce samedi (16 h) pour son deuxième derby romand de la saison.

Hors jeu. Kisisa est toujours blessé. Finalement indisponible contre YB, Liburn Azemi est désormais apte.

Enjeu. Après avoir très bien commencé le championnat, Bulle est orphelin de succès depuis trois matches. «Qu’importe le bilan comptable, on veut toujours faire le maximum de points», note le coach Jean-Philippe Lebeau. Thèmes défensifs travaillés à l’entraînement cette semaine: «Rigueur et concentration.»

L’adversaire. Septième avec neuf points, le FC Bavois n’avait pas connu aussi bon départ depuis 2020. Cette saison-là, il avait disputé le tour de promotion. Bilan vaudois face aux Gruériens depuis leur…