Benoît Aymon, du petit au grand écran

Après l’émission d’évasion Passe-moi les jumelles, Benoît Aymon incarne le Festival international du film alpin des Diablerets. Rencontre avec le Valaisan de passage dans le Pays-d’Enhaut.

QUENTIN DOUSSE

Qui randonne ou se passionne pour la montagne connaît forcément son nom ou du moins l’émission qu’il a co-créée, présentée et produite durant vingt-six ans. Benoît Aymon, figure emblématique de Passe-moi les jumelles* (PAJU) sur la RTS, est aujourd’hui le directeur artistique du Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD). Fonction qui lui a valu une récente représentation au cinéma Eden à Château-d’Œx, où le Valaisan de 71 ans s’est prêté au jeu de l’interview à thèmes. Morceaux choisis.

● LUI ET LA GRUYÈRE

«Je connais les Gastlosen évidemment. J’ai aussi sillonné la…