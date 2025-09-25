Châtel-Les Paccots: quand les pilotes ont une liaison avec leur bolide

La 42e édition de la course de côte Châtel-Les Paccots a couronné Robin Faustini dimanche.

Membre de l’écurie Sporting Romont, Jérôme Nicolet s’est imposé dans sa catégorie.

Le Sarinois comme le Veveysan Benjamin Nicole ont une relation particulière avec leur bolide.

THOMAS RAEMY

AUTOMOBILISME. Samedi dernier, le paddock du championnat de Suisse de la montagne a posé ses valises en Veveyse. Pour cette 42e édition, les moteurs ont rugi à la course de côte Châtel-Les Paccots qui a vu gagner l’intouchable Robin Faustini (lire ci-dessous), déjà assuré de remporter le classement général. Entre musique, odeur d’essence et de pneus brûlés, beaucoup de sourires et de fraternité se remarquaient entre les pilotes. Ce lien unit tout le monde dans le risque et la performance. Mais une autre connexion…