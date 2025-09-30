Chronique TV: «Week-end entre ennemis», sur la RTS, a le mérite d'ouvrir la discussion

Mes chats, ma télé et moi

Huit personnes aux idées diamétralement opposées – populiste libertarien VS militant LGBTI, pour n’en citer que deux – passent un week-end sous le même toit, dans un écoquartier genevois. Vont-ils réussir à se parler? La RTS a eu l’audace d’essayer… sans trop se casser les dents. Deux épisodes à voir mercredi dernier et demain.

A BÂTONS ROMPUS. Sur le papier, le scénario avait de quoi faire grincer des dents: réunir sous le même toit, pendant un week-end, huit personnes aux idées opposées pour les faire causer de sujets qui fâchent… C’est ce que propose la RTS dans Week-end entre ennemis, en deux épisodes de quarante-cinq minutes, dont le premier a été diffusé mercredi passé. Rien que le titre du programme – à la limite d’un reality show recherchant la polémique à…