EauSud met à l’enquête le projet Pont du Roc

CHARMEY-BULLE. Pour pouvoir alimenter en eau potable 75 000 personnes à l’horizon 2100, EauSud doit revoir son système de distribution. L’entreprise va ainsi repenser ses installations entre le captage du Pont du Roc, à Val-de-Charmey, et le réservoir de Vaucens, à Bulle (La Gruyère du 1er juillet). Réparti en quatre lots, l’ensemble de ce projet d’envergure est désormais à l’enquête, d’après la Feuille officielle du canton de Fribourg de vendredi. Présentés à la presse durant l’été, les travaux devraient débuter en 2026 et s’étendre sur au moins cinq ans. Ils seront réalisés en synergie avec d’autres projets, notamment celui de conduite pour les eaux usées de l’Association pour le bassin-versant Haute-Gruyère (ABVH). Les remarques et oppositions peuvent être déposées dans un délai de…