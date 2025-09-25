Feu! Chatterton en chemin vers une épure nouvelle

Le groupe le plus fascinant du rock français actuel sort son quatrième album: Feu! Chatterton se montre toujours aussi lettré, mais a choisi une voie plus directe.

ÉRIC BULLIARD

«Il est temps de vivre… Allons voir ce que la vie nous réserve!» Dans la dureté du monde, dans l’incertitude des temps, le refrain sonne comme une résolution. «Et si c’était la mer à boire? Eh bien que la mer t’abreuve!» On retrouve avec bonheur Feu! Chatterton, son sens des mots, son intensité, mais aussi, dès ce premier titre, une forme de simplicité nouvelle. Comme si ce groupe lettré, tendance lyrisme suranné, avait choisi l’épure pour affirmer sa foi en l’avenir, malgré tout.

«Nous sommes tous perdus dans le labyrinthe», chante Arthur Teboul, sur d’étonnantes rythmiques électros, dans le morceau qui donne son…