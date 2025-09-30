Football: Châtonnaye/Middes battu et au fond du trou en 2e ligue

Châtonnaye/Middes n’a pas encore pris le moindre point en 2e ligue après huit journées. L’hécatombe s’est confirmée avec une défaite 5-2 samedi à Villars-sur-Glâne, concurrent direct en bas de tableau.

MAËVA CARREL

FOOTBALL. C’est la crise au FC Châtonnaye/Middes. Depuis le début du championnat en août, les Glânois n’ont essuyé que des défaites. Samedi soir à Villars-sur-Glâne, ils ont confirmé cette entame de saison plus que maussade lors de la 8e journée. Au Platy, dans un duel de bas de classement, les hommes de Sébastien Conus se sont inclinés 5-2. Une victoire, ou du moins un match nul, semblait pourtant abordable face aux Sarinois, qui vivent eux aussi un début d’exercice plutôt compliqué. Mais l’espoir d’un tel scénario s’est envolé peu après la pause, lorsque les locaux ont inscrit…