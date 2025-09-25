Iris Caligiuri: «Les mondiaux dans deux ans, j’y serai»

Iris Caligiuri revient de Tokyo où elle a vécu ses premiers championnats du monde avec le relais suisse du 4x400 m. Une expérience autant réussie que fut la saison de la Romontoise de 22 ans. Bilan.

QUENTIN DOUSSE

ATHLÉTISME. Le Japon, son stade national à Tokyo et ses 69 000 fans bouillonnants. Quel plus bel écrin pour vivre ses premiers championnats du monde et ponctuer sa saison en trombe? «Fou, c’était fou!» répète Iris Caligiuri – d’une voix perdue durant le périple du retour – à propos de son baptême du feu samedi dernier sur le relais du 4x400 m.

Deuxième relayeuse et cadette de l’équipe de Suisse, la Romontoise de 22 ans s’est distinguée. En signant un tour de piste canon dans une discipline qui n’est pas (encore) la sienne. Sa performance au Japon a confirmé sa brillante saison –…