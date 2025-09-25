A l’assaut de La Berra

COURSE DE MONTAGNE. La 4e édition de l’Ultra-montée de La Berra a lieu ce samedi. Organisée par le ski-club local, elle propose une, trois ou cinq ascensions de la montagne gruérienne avec descente en télémixte. Dès 9 h, les plus assidus avaleront donc 17,2 kilomètres (3475 mètres de dénivelé positif). «On attend 150 personnes. Les inscriptions sont encore possibles sur place», annonce le Rochois Francis Bielmann, cheville ouvrière de la manifestation. Au rayon logistique, cet événement sera un bon échauffement pour les championnats de Suisse de ski-alpinisme (verticale et sprint) qui se tiendront également à La Berra en janvier prochain. VT