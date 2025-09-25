La chronique d'Isabelle Daccord: la beauté du fouillis d’automne

Je pose mon oreille…

Je pose mon oreille sur un vaste fouillis. Le chant d’automne fait son œuvre. Les feuilles de pétasites se délitent au milieu des tiges des grandes berces et des aconits. Les paysages aux lisières des bois changent de nuances, les verts se recouvrent, les bruns ensevelissent les formes. La chlorophylle tire sa révérence, plus besoin de capter la lumière. Fin de scène.

J’aime ce fouillis. Il est fertile. La vie fait confiance au désordre qui sera la richesse du printemps. Les végétaux vivaces s’effritent doucement, ils deviennent l’humus des forêts. Ce qui tombe nourrit. Ce qui s’effondre prépare. Le chaos végétal n’est pas une fin, il annonce une autre vie. Et à bien y regarder, j’y vois une œuvre d’art. Peu conforme à nos critères habituels de beauté. Il est parfois…