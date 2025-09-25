La vie en fanfare vue de l’intérieur

SAISON CULTURELLE. Le spectacle a des allures de phénomène: Jean-Pierre Bodin a créé Le banquet de la Sainte-Cécile à Avignon en 1994. Trente ans plus tard, il tourne toujours, au point de dépasser les 1000 représentations. Ce vendredi, au tour de CO2, à La Tour-de-Trême, de recevoir ce drôle de banquet, pour le lancement de sa saison culturelle.

La pièce parle de la France, mais elle trouvera un écho évident ici: Jean-Pierre Bodin s’appuie sur sa propre expérience pour évoquer le quotidien d’une fanfare de village. Saxophoniste, il a partagé les répétitions, les fêtes et l’amitié avec des musiciens pleins de bonne volonté, malgré une connaissance parfois approximative du solfège…

Pour l’occasion, l’auteur et metteur en scène a fait appel à une fanfare de la région: à CO2, il pourra…