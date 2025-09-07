Le FC Bulle muet, mais solide à Bavois

VALENTIN THIÉRY, À BAVOIS

Football. Le FC Bulle a concédé un partage 0-0 à Bavois, samedi après-midi, dans le cadre de la 6e journée de Promotion League. Une issue logique après une rencontre pauvre en occasions. Les Gruériens signent un premier blanchissage depuis le 15 mars 2025, mais sont restés muets pour la première fois de l'ère Jean-Philippe Lebeau. En attendant les autres résultats du week-end, le FC Bulle est neuvième.

Au terme de la première période, Bulle aurait dû mener. Si les Gruériens se sont d'abord fait bouger au duel par l'attaque locale, ils n'ont rien concédé, sauf sur la tête non cadrée d'Ouhafsa (33e). Ensuite, Mulliqi et Mobulu par deux fois loupaient de peu l'ouverture du score.

Après la pause, Bulle a de nouveau pris le jeu à son compte, manquant toutefois de tranchant dans les 25 derniers mètres. Aucune occasion digne de ce nom à signaler. Derrière, les Vaudois ont eu quelques chances pour s'imposer. Mais devant Alvarez, Trabelsi ou Ouhafsa, Killian Ropraz, le gardien vuadensois, a dit non pour sauver un point au Stade des peupliers.

