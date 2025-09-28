Le personnel de l’Etat manifeste sa colère

C’est peu dire que les coupes prévues dans la fonction publique irritent le personnel de l’Etat. Malgré la pluie, près de 3000 personnes ont manifesté mercredi dans les rues de Fribourg contre le Plan d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE). Cette protestation est aussi le prélude à la grève annoncée pour le 1er octobre. Une action qui intervient une semaine avant le débat au Grand Conseil autour du PAFE. Rappelons que celuici prévoit d’économiser 405 millions de francs sur les trois prochaines années (La Gruyère du 9 septembre). PH