Mémoire électrique est toujours debout

MUSIQUE

Debout sur le zinc

MÉMOIRE ÉLECTRIQUE

DSLZ

Trente ans après ses débuts, Debout sur le zinc fouille sa Mémoire électrique.

Dans le sillage de Têtes raides et de La Tordue, la scène française dite néoréaliste foisonnait au début des années 2000. Des groupes comme Les Ogres de Barback, Marcel et son orchestre, Les Hurlements d’Léo alliaient sens de la fête et regard critique sur la société. Parmi eux, Debout sur le zinc se distinguait par son humour, un côté plus lumineux et moins versé dans la fanfare que certains congénères. Mémoire électrique marque ses trente ans et, comme l’indique son titre, se tourne volontiers vers le passé tout en revendiquant un versant rock.

Evidemment, face à la nouvelle génération marquée par la pop des années 1980, cette chanson folk énergique peut…