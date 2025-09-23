Monaco, la grande histoire d’un micro-Etat

1

Bul Elec a finalisé la reprise des activités des Etablissements techniques Fragnière (ETF)

Lorsque les Etablissements techniques Fragnière SA ont mis la clef sous la porte en décembre 2024, Bul Elec a repris les activités et les employés de la succursale bulloise, dans le giron du Groupe Burkhalter.

XAVIER SCHALLER

BULLE. Sur les vitres et le totem du Battentin 21, les logos de Bul Elec …