Monaco, la grande histoire d’un micro-Etat

Princes et croupiers
Les Grimaldi, une famille fortunée originaire de Gênes, développent leur puissance commerciale au XIIIe siècle après que François Grimaldi, dit «le rusé», s’est emparé de Monaco en 1297. Mais comment prospérer sur ce caillou dépourvu de terres cultivables? Ce sera par les taxes: 2 % sont imposés sur la valeur de la cargaison à chaque passage de navires marchands dans la baie, une opération juteuse soutenue par les protecteurs de la famille, tantôt la Savoie, la Provence ou l’Espagne, tantôt la France. En 1641, le traité de Péronne rattache définitivement Monaco au royaume français, sous la protection de Louis XIII. En moins de cent ans, les Grimaldi deviennent la seconde puissance économique du pays. Mais à la Révolution, le prince de Monaco est…