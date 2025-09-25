Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI, À 20 H 10

L’arche de Wendy

Trentenaire énergique, Wendy Pichard est à la tête de «la Bouche qui Rit», le premier refuge pour animaux de rente de Suisse Romande. Cochons, chevaux, ânes, chèvres, moutons, coqs… Avec son équipe, elle sauve et soigne ces animaux maltraités ou destinés à la boucherie.

Voler sur l’eau

Benjamin Friant aime tout ce qui glisse! Champion de trottinette freestyle professionnel pendant 17 ans, ce précurseur a arpenté le monde. Aujourd’hui à 34 ans, il se lance de nouveaux défis aquatiques… ■