Patrick Pembele et ses Lions «affamés»

BASKETBALL. Champions de SB League en titre et détenteur de la Coupe de Suisse, Patrick Pembele et les Lions de Genève lancent leur saison ce samedi à Lugano. «C’est plus facile d’être le chasseur que le chassé, embraie le coach attalensois. La pression est là: nous devrons presque tout gagner pour faire aussi bien que l’année passée.»

Pas évident pour une équipe qui a perdu «Robert Zinn et Dylan Painter, deux joueurs importants. Il faudra retrouver un équilibre et une alchimie.» Autre défi pour le Veveysan de 33 ans, celui de garder ses joueurs motivés. «L’état d’esprit sera clé. Mes joueurs devront continuer à en vouloir plus, à être affamés.»

L’exemple Boris Mbala

Pour montrer l’exemple, il pourra compter sur son arrière écharlensois Boris Mbala. Quintuple champion de Suisse avec…