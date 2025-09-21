Pompiers vaudois et fribourgeois à la même hydrante

CONVENTION. Les établissements cantonaux d’assurance vaudois (ECA) et fribourgeois (ECAB) tirent un premier bilan positif de la collaboration entre les sapeurs-pompiers. Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier de la version actualisée de la convention, les hommes du feu ont franchi à 13 reprises les frontières cantonales pour porter assistance. Les Fribourgeois sont intervenus huit fois en terres vaudoises et leurs homologues à cinq reprises sur sol fribourgeois. Cet accord intercantonal applique le principe du Next Best qui privilégie l’intervention la plus rapide et la plus adaptée selon la proximité géographique. Par exemple, pour le Sud fribourgeois, les sapeurs-pompiers de Romont peuvent intervenir dans la région de Moudon. Dans le sens inverse, ceux de Château-d’Œx peuvent venir…