Retour sur une riche carrière: chassez le naturel, Guillaume Gachet revient toujours au vélo

Guillaume Gachet a quitté le cyclisme d’élite il y a un an exactement, sans regret.

Le Charmeysan de 26 ans s’est remis en selle le temps du Critérium en ville de Bulle.

L’occasion de raconter sa carrière passée, présente et future toujours dans le vélo.

QUENTIN DOUSSE

CYCLISME. Le vélo, ça ne s’oublie pas. Encore moins quand on s’appelle Guillaume Gachet. Depuis son retrait du cyclisme d’élite il y a pile une année, le Charmeysan n’a pas «débranché». Quand il ne vend pas des bécanes au magasin familial (Charmey Sports), il les prépare et répare en compétition pour le compte de son ancienne équipe Elite Fondations. Et sur le temps qu’il n’a pas, il se remet en selle – sur son gravel principalement – pour le simple plaisir.

Du plaisir, Guillaume Gachet en a aussi pris jeudi soir au Critérium…