Science grand format

Le trésor caché du Moyen Age
Le manuscrit des «Très Riches Heures du duc de Berry» est une relique unique. Cette chronique, datée du XVIe siècle et composée de 131 peintures, est la seule à même de révéler visuellement ce à quoi ressemblait vraiment le Moyen Age en France: ses châteaux forts, son quotidien dans les campagnes et son système féodal. Manuscrit parmi les plus reproduits au monde, ce «best-seller» médiéval est aussi le plus secret. Passé entre les mains de rois de France, l’ouvrage a ensuite disparu pour réapparaître des siècles plus tard dans la prestigieuse collection du château de Chantilly. Aujourd’hui, des médecins, des radiologues, des chirurgiens de l’imagerie vont passer au scanner celui que l’on considère comme le roi des manuscrits. ■