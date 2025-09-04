Sofiane Vial vicechampion d’Europe

ESCALADE. En Slovaquie samedi, Sofiane Vial a décroché la deuxième place au championnat d’Europe d’escalade U17. Le grimpeur d’Avry-devant-Pont s’est incliné en finale de l’épreuve de vitesse face au tenant du titre français. VT
Une huitantaine de courageux courent actuellement le Swiss Peaks Trail en Valais.
Ces épreuves de l’extrême séduisent en dépit des impacts méconnus sur la santé.
Traileurs, organisateurs et chercheurs se questionnent sur le phénomène.
QUENTIN DOUSSE
ULTRA-ENDURANCE. «La course la plus longue et la plus difficile au monde!» C’est ainsi que se présente le Swiss Peaks Trail, «maousse» suisse de l’ultra-trail lan…