Supermoto: premier succès pour Mathieu Romanens

SUPERMOTO. Mathieu Romanens a signé le premier succès de sa carrière dimanche lors de l’ultime étape du championnat de Suisse à Altstätten (SG). En Prestige – la catégorie reine –, le Botterensois de 19 ans a même fait coup double, en remportant la seconde manche dans la foulée. «Je n’en ai toujours pas pris conscience, souffle-t-il au bout du fil. Ce week-end, j’ai réalisé un rêve, quelque chose que j’ai toujours voulu accomplir.»

A l’aise aux essais, moins en qualifications, le Gruérien a pris un départ canon lors de la première course. «J’ai vite pris la tête, j’ai mis un gros rythme et ça m’a permis d’avoir neuf secondes d’avance.» Des secondes précieuses, puisque Mathieu Romanens n’est pas passé loin de la catastrophe. «Je suis tombé dans l’avant-dernier tour et j’ai cru que tout…