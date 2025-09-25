Un festival pour les 20 ans de Cirque-en-Ciel

PREZ-VERS-NORÉAZ. L’école Cirque-en-Ciel, à Prez-vers-Noréaz, fête ce week-end ses 20 ans avec un festival qui réunit des troupes comprenant d’anciens élèves. Quatorze représentations en trois jours figurent au programme, de vendredi à dimanche. Y participeront, outre les artistes en formation, Kunos Circus Theater, M Circus, Et sinon quoi?, Novy Circus, Notre Duo, le collectif Les Orties, Finn Meyer et Tim Frey ainsi que le Kapsalon. Un souper de soutien avec gala des artistes se tiendra également jeudi soir. Depuis sa création par le Kunos Circus, Cirque-en-Ciel a proposé des cours à environ 140 élèves chaque année. Plus d’une vingtaine d’entre eux sont devenus artistes professionnels. www.cirqueenprez.ch. EB