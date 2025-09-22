Villaz-Saint-Pierre: un passage sous-voie prévu pour la fin 2027

La commune de Villaz a mis à l’enquête un chantier d’envergure. Il s’agit de la suppression du passage à niveau actuel, remplacé par une nouvelle route sous-voie. Un tracé réservé à la mobilité douce verra également le jour. Coût de l’opération: 19,5 millions de francs.

VALENTIN CASTELLA

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Bientôt, Villaz-Saint-Pierre ne sera plus coupé en deux. En effet, la commune de Villaz a mis à l’enquête ce vendredi dans la Feuille officielle du canton de Fribourg son projet lié à la suppression du passage à niveau sur les voies CFF. Celui-ci est actuellement fermé plus de trente minutes par heure en raison du passage quotidien de 230 trains. Une situation représentant à la fois une contrainte de mobilité et un risque sécuritaire.

Afin d’y remédier, un vaste projet d’infrastructures…