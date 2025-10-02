«Industry Plant» de Miki: une réponse aux haters

MUSIQUE

Miki

INDUSTRY PLANT

Structure

Cette voix nonchalante nourrie d’autotune, cette pop-électro dansante, cette manière de raconter ses soucis du quotidien, du genre «à 19 ans, j’ai bloqué sur un mec / 19 mois pour qu’il me sorte de la tête…» D’emblée, on se dit que Miki est une chanteuse de plus, une parmi tant d’autres. Ce premier disque arrive d’ailleurs après pas mal de buzz, comme si la jeune Franco-Coréenne ne pouvait lancer un titre sur ses réseaux sans susciter la polémique. On la dit fabriquée, on lui reproche de jouer à l’artiste qui s’est faite toute seule… Sa réaction: «Si j’avais été un garçon, je n’aurais jamais été traitée comme ça», déclarait-elle au Parisien.

En donnant à son album le titre ironique d’Industry Plant, Miki montre au moins qu’elle affronte crânement les…