«Les sentinelles» de Xavier Dorison et Enrique Breccia: des cases au petit écran

BANDE DESSINÉE

Xavier Dorison et Enrique Breccia

LES SENTINELLES, TOMES I ET II

Delcourt

Gabriel Ferraud est antimilitariste et profondément pacifiste, ce qui n’est pas une mince affaire à l’orée de la Première Guerre mondiale. C’est aussi un inventeur de génie, qui a mis au point une pile à radium. Refusant de la livrer à l’armée, il se retrouve en première ligne et manque d’y laisser sa peau. Amputé de tous ses membres, on lui injecte une drogue façon sérum du super-soldat. Ses bras et ses jambes sont remplacés, robotisés. Il est plus fort, plus rapide, plus résistant. Son nom, dorénavant, sera Taillefer et il va prendre la tête d’un escadron de soldats d’un nouveau genre…

Scénarisées par Xavier Dorison et dessinées par Enrique Breccia, Les Sentinelles sont entrées par la grande porte des…