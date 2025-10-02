«Maxime (et moi)» d'Yves Jamait: au-delà de San Francisco

MUSIQUE

Yves Jamait

MAXIME (ET MOI)

Verycords

Une biographie d’Yves Jamait, parue il y a quelques années, s’intitulait La chanson dans le sang. L’expression sied parfaitement à l’auteur-compositeur-interprète dijonnais, fier descendant d’une lignée qui passe par Henri Tachan et Jean Guidoni, à qui il a rendu hommage sur scène. Chanteur de merveilles comme Jean-Louis, Dimanche, Vierzon ou Je passais par hasard, il doit aussi beaucoup à Maxime Le Forestier et paie son tribut dans ce respectueux Maxime (et moi).

Pas de San Francisco ni d’Education sentimentale dans ces 13 titres habillés en toute simplicité, les guitares acoustiques bien en évidence. Dans la voix rugueuse de Jamait, on retrouve quelques incontournables, dont Comme un arbre qui ouvre le disque, Les jours meilleurs ou Mon frère,…