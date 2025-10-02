4000 employés de l'Etat se sont mobilisés contre le PAFE

Les employés de l’Etat étaient invités à faire grève mercredi, pour protester contre le Plan d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE). Pas moins de 4000 personnes ont participé à cette action, selon la Fédération des associations du personnel du service public (FEDE) et le Syndicat des services publics (SSP) (ici un piquet de grève à Marsens, au Réseau fribourgeois de santé mentale). La grève avait été votée le 11 septembre, mais certaines organisations professionnelles, comme la Société pédagogique fribourgeoise francophone, ont privilégié un débrayage de deux heures. «Ce mouvement a été très bien suivi, dans une majorité des écoles primaires», a souligné Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du SSP. Il estime à 2000 le nombre d’enseignants ayant participé, en comptant du primaire…