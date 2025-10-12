Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

11e journée

QUENTIN DOUSSE

Après le nul 1-1 face aux espoirs du Lausanne-Sport, le FC Bulle reçoit Kreuzlingen ce samedi (17 h).

Hors jeu. Seul Tavares (blessé) manque à l’appel. Rexhaj et Kuzmanovic font, eux, leur retour au jeu.

Enjeu. Longtemps muet à la maison, le FC Bulle veut réitérer la victoire obtenue le 28 septembre dernier face à Schaffhouse. Un néopromu comme l’est Kreuzlingen en visite ce samedi à Bouleyres. «On doit continuer à prendre des points à domicile, exhorte Jean-Philippe Lebeau. Pour ça, on doit retrouver la maîtrise du ballon et avoir un meilleur équilibre offensif-défensif.»

L’adversaire. Actuellement 16e et premier non-relégable de Promotion League, le FC Kreuzlingen se bat cahincaha contre la relégation. La formation thurgovienne reste par…