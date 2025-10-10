CHLOÉ LAMBERT

C’est une sorte de panorama de la peinture fribourgeoise que présente, jusqu’à dimanche, la Galerie Cathédrale, à Fribourg: de Joseph Reichlen à Jean-Marc Schwaller, une quarantaine de tableaux sont accrochés, avec plusieurs maîtres de la peinture de ce canton, quelques raretés et nombre de curiosités.

Commissaire de l’exposition, Georges Guggenheim a choisi de mêler peintres abstraits et figuratifs. Du côté des premiers, on trouve des incontournables comme Charles Cottet (avec des collages datant plutôt de son début de carrière), Bruno Baeriswyl (aux formes elliptiques caractéristiques et toujours aussi fascinantes) ou encore Jean-Marc Schwaller. Sans oublier Yoki, avec en particulier un magnifique camaïeu de jaune.

Ce même Yoki fait le lien avec les figuratifs, par un petit paysage et…