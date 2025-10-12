Démission du conseiller communal Pascal Delessert

SAINT-MARTIN. Agé de 70 ans, Pascal Delessert a décidé de quitter le Conseil communal de Saint-Martin. Le Veveysan a pris cette décision «pour des raisons personnelles», explique la syndique Ursula Hugi, qui le remercie pour le travail effectué jusque-là. Sa démission sera effective le 31 octobre. Pascal Delessert avait commencé son aventure au sein de l’exécutif en 2016. Jusqu’à la fin du mois, il poursuivra ses tâches dans son dicastère regroupant les routes, le cimetière, le feu et l’agriculture. A noter que le Conseil terminera la législature composé de six membres au lieu de sept, les prochaines élections communales approchant à grands pas. VAC