Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LE SALAIRE MÉDIAN FRIBOURGEOIS est de 6330 francs. Médian, ça veut dire que si vous êtes en dessous, vous n’osez pas le dire. Et si vous êtes au-dessus non plus.

A BULLE, LES AUTOMOBILISTES préfèrent se garer en surface plutôt que dans les parkings souterrains. Pour quelle raison? Parce que du Moléson, on voit ma voiture, et ça, ce n’est pas rien (surtout avec mon nouveau leasing).

ROLEX prendra sa part – 3 millions – des coûts de rénovation du Musée gruérien, contrairement à l’Etat qui ne subventionne que des nouvelles constructions. On se calme, ce n’est pas une raison suffisante pour vouloir appliquer à l’Etat les règles de l’entreprise.

GRÂCE À LA PRESSION DES ÉLUS et d’associations sur la Direction de l’économie, il n’y aura pas de centralisation en un seul lieu…