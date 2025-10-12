De «l’argent content» pour un jeune Gruérien

sam, 11. oct. 2025

AUTOMOBILISME. L’Echarlensois Nicolas Yerly a été sacré vice-champion de Suisse de karting dans sa  catégorie supermini (8-12 ans). Une performance réalisée dimanche dernier sur le circuit lombard du 7 Laghi Kart. «Ce résultat était inattendu deux ans seulement après ses débuts en compétition, situe son papa Frédéric. Nicolas a maintenant 11 ans et son prochain but sera de rouler dans le championnat italien, plus relevé qu’en Suisse.» Avec la perspective à long terme de quitter son kart pour entrer dans le «grand monde» de l’auto. QD

