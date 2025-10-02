Gym et danse: l'exploit majeur d'Arnaud Defferrard dans un sport méconnu

jeu, 02. oct. 2025

Arnaud Defferrard est devenu champion de Suisse de gym et danse, samedi passé. Zoom sur le Morlonais de la FSG La Tour-de-Trême et sur une discipline très confidentielle.

VALENTIN THIÉRY

GYM ET DANSE. Année historique pour la FSG La Tour-de-Trême! La société a réparti plusieurs événements tout au long de 2025 pour célébrer son demi-siècle d’existence. Et depuis samedi, elle compte en ses rangs un champion de Suisse de gym et danse. A Näfels (GL), Arnaud Defferrard a obtenu un 10 dans une compétition mixte à huit concurrents. «Cette note (maximale) est du domaine de l’exceptionnel. J’ai réussi à m’abandonner à mon programme pour traverser les juges et le public», explique le Morlonais de 31 ans, dont la représentation appelle à transformer une épreuve de vie et un sentiment négatif en une…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous
Sports

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses