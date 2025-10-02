Gym et danse: l'exploit majeur d'Arnaud Defferrard dans un sport méconnu

Arnaud Defferrard est devenu champion de Suisse de gym et danse, samedi passé. Zoom sur le Morlonais de la FSG La Tour-de-Trême et sur une discipline très confidentielle.

VALENTIN THIÉRY

GYM ET DANSE. Année historique pour la FSG La Tour-de-Trême! La société a réparti plusieurs événements tout au long de 2025 pour célébrer son demi-siècle d’existence. Et depuis samedi, elle compte en ses rangs un champion de Suisse de gym et danse. A Näfels (GL), Arnaud Defferrard a obtenu un 10 dans une compétition mixte à huit concurrents. «Cette note (maximale) est du domaine de l’exceptionnel. J’ai réussi à m’abandonner à mon programme pour traverser les juges et le public», explique le Morlonais de 31 ans, dont la représentation appelle à transformer une épreuve de vie et un sentiment négatif en une…