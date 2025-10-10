Jeunesse, expérience et ténacité au cœur du derby du Sud fribourgeois pour le maintien

Le FC Vuadens reçoit le FC Châtel-Saint-Denis samedi en 2e ligue interrégionale féminine.

Préface de ce derby du Sud avec la jeune Léa Marmier et l’expérimentée Célia Murisier.

Le nouveau président de l’AFF Christophe Delley évoque l’après-Euro 2025 féminin dans le canton.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Le FC Châtel-Saint-Denis fait partie des meubles en 2e ligue interrégionale féminine. Les Veveysannes ont accédé à ce niveau en 2016. Déjà à l’époque, Célia Murisier était dans le contingent. La défenseuse a désormais 28 ans et est un cadre. Samedi (19 h), la lanterne rouge se déplacera sur la pelouse du FC Vuadens (issu d’un regroupement avec La Sionge) pour un derby du Sud qui se fait rare. Huitièmes, les Gruériennes, elles, sont novices à cet échelon. Championnes invaincues de 3e ligue, elles…