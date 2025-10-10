Là où les musiques se vivent en immersion

L’ancienne caserne de la Poya abrite un nouvel espace culturel. Dédié à la création contemporaine et à la musique immersive, MIAM ouvre officiellement ce soir.

ERIC BULLIARD

FRIBOURG. «Ce n’est pas tous les jours qu’un nouvel espace culturel voit le jour à Fribourg», se réjouit le communiqué de presse. Fierté légitime: après plus d’un an de travaux, MIAM est inauguré cette fin de semaine, sur le site de l’ancienne caserne de la Poya. La cérémonie officielle, ce jeudi, sera suivie de deux premières soirées publiques, où seront dévoilés les installations et le concept de ce «lieu dédié à la création contemporaine, conçu pour accueillir des projets de recherche, de production multimédia et de création interdisciplinaire».

L’association MIAM (pour Machine immersive et artistique en…