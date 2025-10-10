A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney à Romont, samedi à 17 h 30
CS Romontois vs FC Saint-Blaise
Un match et un joueur à suivre
Arthur Deschenaux
32 ans, attaquant du CS Romontois
«C’est dur pour Farvagny/Ogoz d’avoir perdu contre nous vendredi passé (1-2). Mais en football, il faut marquer. Notre gardien a fait de beaux arrêts et nous, on leur a fait mal juste avant la pause. Le lob de 40 mètres de Bryan Marques les a “cassés”. Ils ont ensuite poussé, mais malgré tout, on a montré une certaine maîtrise défensive. On progresse dans ce domaine. On a toutefois encore du boulot, car on signe peu de cleansheets (un seul en huit journées). Ça aurait pu à Farvagny, mais on s’est relâchés après mon 0-2 (93e). On va terminer ce tour en n’affrontant que des équipes du top 6. Ce samedi, Saint-Blaise sera donc un…