A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Sa 10h et 14 h, lu-ve 14 h.

BULLE

Terrain synthétique zone sportive Bouleyres: Walking football pour seniors. Venez découvrir cette variante du football pratiquée en marchant. Ma dès 10 h.

Le Moderne: Concert de Maco chante Renaud, dans le cadre des concerts des Cartons du cœur de la Gruyère. Sa 20 h.

Place du Marché: marché. Sa 8-12 h.

Stamm du CAS de la Gruyère: conférence Changements climatiques et pratique de la montagne, avec comme intervenante la prof. Martine Rebetez, climatologue. Ma 19 h 30.

Notre-Dame de Compassion: Récital violon et piano réunissant le violoniste japonais Daishin Kashimoto et le pianiste français Eric Le Sage. Rens. www.concerts-bulle.ch. Di 17h.

