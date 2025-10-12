La baleine du musée dit «au revoir»

Star du Musée d’histoire naturelle de Fribourg depuis 1882, la baleine naturalisée fera bientôt ses au revoir au public. La salle consacrée aux vertébrés du monde fermera début mars pour préparer son déménagement vers le nouveau bâtiment, attendu fin 2028 à la route des Arsenaux. Pour célébrer le départ de ce géant de 12 mètres, le musée organise une fête le 28 février et lance le concours créatif «Notre baleine en miniature», ouvert à tous jusqu’au 8 mai. Le concours consiste à «créer une représentation libre en trois dimensions de la baleine», communique l’institution. Les œuvres seront exposées dans le nouveau musée du 13 juin au 25 octobre. YG