La future star mondiale est peut-être sous votre nez

Coup de plume

PAR VALENTIN THIÉRY

Ce jour d’octobre 2022, tout le monde est passé côté de lui sans savoir qui il était. Logique, il n’était encore personne. Car on n’est personne quand on remporte le «Cyclocross 1922», organisé à l’occasion du centenaire de la Pédale bulloise. Et surtout si c’est l’épreuve M19. Ce dimanche-là en forêt de Bouleyres, Paul Seixas avait dominé la concurrence. Simon Wirz avait terminé 9e à plus de trois minutes du lauréat français. La Une des sports de La Gruyère était tout de même consacrée à l’Echarlensois. Si j’avais su…

Contraste aux championnats d’Europe de cyclisme la semaine dernière. Le Gruérien a fini 23e du contre-la-montre M23. Paul Seixas, à 19 ans, complétait le podium de la course en ligne élite derrière le champion slovène Tadej Pogacar et son…