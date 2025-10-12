La revue sportive de...

Sylviane Métairon

54 ans, Promasens, bouliste sacrée championne du monde de tête-à-tête en 2022

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES CHAMPIONNATS DU MONDE FÉMININ DE PÉTANQUE

«Au total, 43 nations sont présentes à ce mondial féminin à Douai (Hauts-de-France). En triplette, chacun a deux boules et un rôle bien précis (pointeur, milieu et tireur). Les parties sont très tactiques, le but étant de cibler immédiatement la faiblesse adverse pour l’attaquer. A ce jeu-là, on sait que les Asiatiques sont en super forme. La Thaïlande, par exemple, est une équipe militaire professionnelle qui passe la journée à s’entraîner. Chaque détail est travaillé spécifiquement et rigoureusement dans les clubs. Rien à voir avec la Suisse, qui doit rivaliser avec les moyens du bord.»

Le pronostic de Sylviane Métairon:…