La saison débute avec piano-violon

BULLE. La Société des concerts de la ville de Bulle lance sa saison avec un récital piano-violon, ce dimanche à la chapelle Notre-Dame de Compassion. «Deux interprètes d’exception», selon le communiqué de presse, inviteront à un voyage à travers plus d’un siècle de musique.

Le Japonais Daishin Kashimoto (premier violon solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin) et le Français Eric Le Sage (artiste «emblématique de l’école française de piano») cultivent «une amitié et un compagnonnage de longue date, avec plusieurs enregistrements à leur actif et de nombreux concerts». Habitué des salles prestigieuses, Eric Le Sage est déjà venu à Bulle «en récital solo et en concert avec le Quatuor Ebène, notamment».

Pour ce concert, le duo a choisi d’interpréter, en ouverture, la Sonate en sol majeur…