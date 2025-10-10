La virtuosité charmante

LIVRES
Jonathan Coe
LES PREUVES DE MON INNOCENCE
Gallimard, 480 pages
Il nous fait la totale: un meurtre à la Agatha Christie, une vieille histoire de suicide d’un écrivain qui remonte à la surface, une réunion d’ultraconservateurs dans un vieux manoir de la campagne anglaise, une série de rebondissements, fausses pistes et mise en abyme, le tout sur fond de moment historique. Nous sommes à l’automne 2022, alors que Liz Truss devient première ministre et que l’Angleterre va s’émouvoir de la disparition d’Elizabeth II. Jonathan Coe entremêle ces ingrédients dans Les preuves de mon innocence, en y ajoutant des références à la littérature, à la bibliophilie ou encore à la série Friends. Il parsème encore le tout de son humour subtil, tout en dénonçant les dérives de notre époque de plus en…