Le FC Bulle toujours invaincu à l'extérieur

VALENTIN THIÉRY

Football. Troisième match sans défaite de rang en Promotion League pour le FC Bulle. Samedi contre la relève du Lausanne-Sport, il a fait 1-1 à la Tuilière. Les Gruériens restent invaincus en déplacement cette saison après cette 10e journée.

En première période, les locaux ont largement eu la possession. Le plan bullois était clair: défendre et piquer en contre. Cela a failli payer sur la seule possibilité bulloise avant le thé, mais la frappe de Raherinaivo était trop molle et pas assez bien placée (7e). En face, les Vaudois peinaient à porter le danger devant Ropraz. Bah Mendes (30e) aurait dû cadrer et Diaz marquer si Aguilar n'avait pas sauvé le goal à même la ligne (45e).

En deuxième mi-temps, les deux équipes ont fait fort. Lausanne a marqué à la 46e, puis Mobulu a répondu d'un magnifique coup franc à la 49e. Ensuite, Bulle n'a fait que défendre. Heureusement pour lui, les Vaudois n'ont jamais soumis Ropraz à rude épreuve... si ce n'est à la 88e quand Bulu croisait trop sa frappe.

Le FC Bulle recevra Kreuzlingen samedi prochain à Bouleyres (17 h).

